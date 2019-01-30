«Мобильная Глазная Клиника» Azercell посетила Агдам

"Мобильная Глазная Клиника", созданная ООО "Azercell Telekom" в 2011 году в целях организации диагностики и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, а также оказания этих услуг престарелым лицам и малообеспеченным семьям, посетила среднюю школу для вынужденных переселенцев №18 поселка Гузанлы Агдамского района. В ходе визита, который состоялся в январе 2019 года, 38 детей прошли бесплатное офтальмологическое обследование. При необходимости детям было назначено лечение, а также были прописаны очки.

Отметим, что обследование и лечение проводится Общественным объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" при поддержке Azercell. За период своей 8-летней деятельности "Мобильная Глазная Клиника" в рамках проекта побывала во многих школах-интернатах и детских домах города Баку. Врачи клиники также побывали в регионах страны и оказали помощь всем, кто нуждался в лечении. Только за прошлый год было организовано 33 визита в регионы, в результате которых прошли обследование 1368 человек, 975 из которых были дети.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).