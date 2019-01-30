Реализация Госпрограммы развития регионов - большой исторический результат Азербайджана

Успешное завершение "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018 годы" имеет большое значение в жизни страны. Об этом, как передает Day.Az, сказал в среду Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, успешное исполнение пятилетней программы говорит о больших результатах, достигнутых в строительстве и капитальном ремонте многочисленных инфраструктурных объектов, школ и больниц, строительстве дорог, создании дополнительных возможностей для развития аграрного сектора, благоустройстве регионов, применении новых механизмов государственной поддержки малого и среднего бизнеса, повышении занятости за счет увеличения числа рабочих мест в регионах страны и других направлениях. Продолжение начатых ранее в регионах работ, сохранение темпов динамичного социально-экономического развития страны, в целом еще большее укрепление экономической мощи страны являются прямыми результатами успешного выполнения Государственной программы", - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что необходимо особо отметить и международное значение успешного исполнения Государственной программы. "Так, исполнение данной программы пришлось на период глубокого финансово-экономического кризиса в мире и поиска самых эффективных моделей, соответствующих новому периоду. Несмотря на то, что Азербайджан тоже сталкивается с такой проблемой, по сравнению с рядом стран, он смог успешно создать и применить основы модели развития ненефтяного сектора. Это очень большой исторический результат. Несмотря на то, что другие страны были вынуждены приостановить реализацию даже небольших проектов, Азербайджан полностью реализовал крупномасштабную Государственную программу", - добавил эксперт.

По его словам, одним из важных результатов успешного исполнения Государственной программы является большой вклад в защиту Азербайджана от ряда международных рисков.

"Успешное исполнение Государственной программы является действенным и решающим фактором в превращении Азербайджана в еще более сильное государство. Работа, проделанная в рамках Программы, также характеризуется способностью создать на очередном этапе сильную базу для еще более крупных проектов", - сказал Гулиев.

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