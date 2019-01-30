Азербайджан упростит таможенные процедуры

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) разрабатывает законодательную базу с целью усовершенствования импортно-экспортных операций, сказал первый заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов в ходе заседания коллегии, проведенного по случаю профессионального праздника сотрудников таможни.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый зампред ГТК отметил, что готовится новый нормативный документ в целях облегчения внешней торговли, оптимизации правил прохождения таможенных процедур и обеспечения их прозрачности.

"Структурные изменения происшедшие в результате реформ, оказали позитивное воздействие на деятельность бизнес-субъектов, а также способствовали росту выплат в государственный бюджет. Масштабные реформы, проведенные в Азербайджане, обеспечили в целом устойчивое развитие многих отраслей экономики, дав положительные результаты и в таможенной сфере. В первую очередь, в этом заслуга государственной политики, которая нацелена на обеспечение прозрачности во всех сферах, в том числе и в таможенной, а также меры по искоренению коррупции в стране", - сказал Исмайлов.

Первый зампред ГТК отметил, что по итогам минувшего года значительно укрепилась материально-техническая база государственной таможенной системы, была создана надежная система управления, способная решать важные задачи в оперативном порядке.

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