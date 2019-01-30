Азербайджан резко увеличит производство шелка

Объем производства коконов шелкопряда в Агджабединском районе Азербайджана планируется довести до 50-60 тонн.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава Исполнительной власти района Шахин Мамедов на конференции, посвященной итогам исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах.

По словам главы ИВ, возрождение этой сферы обусловлено государственной поддержкой. Благодаря этому в прошлом году производство коконов шелкопряда достигло 37 тонн, увеличившись за год в 2,2 раза. Доходы фермеров от производства коконов шелкопряда превысили 330 тысяч манатов.

Как отметил Мамедов, за последние пять лет в район инвестировано 614 миллионов манатов, а производство продукции выросло в 2,7 раза, в том числе агропродукции - в 1,9 раз.

В течение прошлого года на сельскохозяйственные работы в районе было привлечено 55 тысяч человек, что составляет 51 процент занятого населения района, добавил глава ИВ. На сезонные работы в сфере производства хлопка было привлечено 22 тысячи сельских жителей.

Мамедов также отметил, что объем производства хлопка за последние годы вырос в десять раз, до 23,3 тысячи тонн, а производительность на каждый гектар достигла 23,3 центнера.

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