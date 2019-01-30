SOCAR купила в Турции крупный холдинг
30 января 2019 16:55 82
Азербайджанская госкомпания SOCAR приобрела EWE Turkey Holding, принадлежащий немецкой энергетической компании EWE AG, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.
Как сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении компании, приобретение холдинга позволит азербайджанской госкомпании выйти напрямую на рынок конечных потребителей.
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