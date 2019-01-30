SOCAR меняет цены на газ в Грузии

SOCAR Georgia Gas ["дочка азербайджанской госкомпании SOCAR] повышает с первого марта 2019 года цены на газ для розничных коммерческих потребителей, сообщает Trend со ссылкой на сообщение компании, передает Day.Az.

Так, с указанной даты цена природного газа за один кубический метр будет составлять 95 тетри (1 лари = 100 тетри) с учетом НДС.

"Корректировка цен обусловлена ​​изменением обменного курса национальной валюты [Грузии] к доллару США и тарифа распределения", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что на сегодняшний день SOCAR инвестировала более 300 миллионов долларов в газификацию регионов и развитие газовой инфраструктуры в Грузии, что дало возможность дополнительно сотням тысячам семей и коммерческим объектам использовать природный газ.

В течение прошлого года национальная валюта Грузии подешевела по отношению к доллару почти на два процента.