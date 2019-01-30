В США приняли важное решение о курсе доллара
30 января 2019 23:25 372
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процента.
Как передаёт Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил регулятор.
"В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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