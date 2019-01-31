Хорошая новость для автовладельцев - ВИДЕО - ФОТО

Спроектированные согласно основному плану Баку Белого Города "Hünər Qüllələri" своей уникальной концепцией намного опережают своих конкурентов. Только 30 % территории проекта, с общей протяженностью в 83408 м2, занимает жилая площадь. Вся остальная территория отведена для удовлетворения потребностей жителей в виде служебных зон разного назначения. Это опять же говорит о том, что "Hünər Qüllələri" не только предоставляет клиентам апартаменты, но в то же время, отвечая ежедневным потребностям, обеспечивает их комфортным образом жизни. Ссылаясь на проект, четыре этажа зданий, 2 надземных и 2 подземных, предназначены для общего пользования. 10000 м2 территории 2-х подземных этажей рассчитана для зоны гаража, а также для 116 индивидуальных складов, которые будут даны в пользование жителей. Таким образом, "Hünər Qüllələri" предлагает клиентам больше парковочных мест, чем количество квартир. 214 парковочных мест будет доступно для жителей 170 квартир. Для парковки вокруг здания также отведено 36 специальных мест. К тому же, еще одним преимуществом является наличие общественных 800 парковочных мест под Площадью Фонтанов.

Строительство "Hünər Qüllələri", самого большого строительного проекта Huner Group, в самом престижном районе Баку - Белом Городе, интенсивно продолжается. Девиз "Hünər Qüllələri": "1 квартира от вас, 14 дополнительных комнат от нас!". Наиболее привлекательной особенностью данного проекта является применение впервые в Азербайджане системы Flexhouse. Целью системы Flexhouse, запатентованной Huner Group, является "добавление" всех тех видов комнат, о которых вы мечтали иметь у себя в квартире, но не имели возможности размещения. Таким образом, каждый, кто получит жилье в "Hünər Qüllələri", также будет иметь возможность использовать 14 различных типов служебных помещений. Предназначенная только для жителей система Flexhouse включает в свои услуги: детскую площадку, игровую комнату, кинотеатр с особой звуковой и визуальной системой для просмотра фильмов с семьей и друзьями, караоке-зал, который может выявить ваш вокальный талант, музыкальную комнату, где вы можете играть на различных инструментах, комнату для вечеринок, предназначенную для празднования ваших особенных дней с друзьями и семьей, игровую комнату PlayStation, незаменимое развлечение для молодежи, гостевую комнату, в которой вы можете легко принять и разместить своих гостей, фитнес-зал, чтобы укрепить свое здоровье, специальную кухню, оборудованную всей техникой, с помощью которой вы сможете продемонстрировать гостям свое мастерство и вкусные блюда, крытую мини-футбольную и баскетбольную площадки, бильярдную, большую рабочую комнату, для комфортной работы нескольких человек одновременно, комнату, предназначенную для водителей служебных автомобилей, жителей здания, а также их посетителей и прачечную, состоящую из оборудований для стирки, сушки и глажки.

2 пентхауса и 168 апартаментов премиум-класса, размещенных, начиная с 3-го этажа 20-этажных зданий, с предоплатой в размере 30% и беспроцентным кредитом до 36 месяцев, полностью отремонтированные и оформленные в самом изящном дизайне, ждут своих клиентов. Любой, желающий приобрести квартиру в "Hünər Qüllələri", может обратиться в наш офис для очного ознакомления как с квартирами, так и с комнатами Flex. В нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex. Вы можете стать владельцем премиум-квартир в "Hünər Qüllələri" и воспользоваться всеми спектрами услуг, обратившись к нам.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

Web: www.hunergroup.az

Электронная почта: hq@hunergroup.az

Facebook: https://www.facebook.com/hunergroup/

Instagram: https://www.instagram.com/hunergroup

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzhwuH7cKBZPuZUfrKEkn1g

Нажмите на видео для просмотра:

