В Баку проходит восьмое заседание азербайджано-германской рабочей группы - ФОТО

В Баку проходит восьмое заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Сопредседатель рабочей группы, заместитель министра экономики Руфат Мамедов проинформировал гостей о реформах, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мамедов отметил, что успешные реформы создают благоприятные условия для устойчивого экономического роста. Проводимые работы позволили повысить привлекательность страны для иностранных инвесторов. Достигнутые успехи также отражены в отчетах международных организаций.

В частности, Азербайджан продемонстрировал рекордное улучшение позиций в Doing Business 2019, улучшив свои позиции на 32 ступени и войдя в список десяти стран-реформаторов.

В рамках заседания было обсуждено привлечение германских компаний в Свободную экономическую зону в поселке Алят, осуществление грузоперевозок через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт.

До сведения гостей также были доведены вопросы относительно осуществления предупредительных мер для пресечения армянских провокаций.

В свою очередь, генеральный директор по внешнеэкономической политике федерального министерства по экономическим вопросам и энергетике Германии, сопредседатель рабочей группы Экард Франц отметил, что обсуждаемые на встрече вопросы внесут значительный вклад в развитие экономических и торговых связей между Азербайджаном и Германией.

Участники встречи также обсудили возможности расширения экономического сотрудничества между странами, в том числе в сферах инвестиций, промышленности, туризма и других, проделанные после седьмого заседания рабочей группы работы, а также предстоящие задачи.

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