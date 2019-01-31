Азербайджан продолжит развивать ненефтяной сектор

В Азербайджане имеются все условия для еще большего развития ненефтяного сектора.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг во время встречи с депутатами-членами партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал вице-премьер, исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" - заместитель председателя Али Ахмедов.

Вице-премьер сказал, что целью встречи является обсуждение шагов в будущей деятельности ПЕА и других вопросов.

Вице-премьер отметил, что оценка, данная Президентом Ильхамом Алиевым по итогам 2018 года и предстоящим задачам на заседании Кабинета министров, а также на конференции, посвященной социально-экономическому развитию регионов, в целом является самой комплексной и правильной оценкой итогов года.

"Основные идеи, озвученные Президентом во время этих мероприятий, заключаются в том, что 2018 год стал достаточно успешным годом, все поставленные задачи были выполнены на необходимом уровне, взятые обязательства были перевыполнены. В 2018 году продолжилось устойчивое и динамичное развитие Азербайджана. Реформы в Азербайджане, начатые несколько лет назад по инициативе Президента Ильхама Алиева теперь приносят свои плоды, ощутимы их результаты", - отметил вице-премьер.

Ахмедов также сказал, что мероприятия по диверсификации экономики Азербайджана приносят свои плоды.

"Шаги, принятые в этом направлении, обеспечили развитие ненефтяного сектора, и имеются все условия для еще большего развития ненефтяного сектора в дальнейшем. В то же время, имеются программы, определенные Президентом Азербайджана в связи с будущим периодом, и для осуществления этих программ мобилизуются ресурсы", - сказал Али Ахмедов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook