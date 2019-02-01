Дорога, которая преобразит запад Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Продолжающиеся в Азербайджане последовательные и качественные работы по обновлению и модернизации дорожной инфраструктуры являются одним из показателей экономического развития страны. В то же время, эти работы являются одним из основных факторов устойчивого развития. В последние годы Госагентством автомобильных дорог Азербайджана на основании поручений и распоряжений Президента Ильхама Алиева уделяется особое внимание обновлению на современном уровне дорог республиканского значения. Одним из важных моментов является то, что эти проекты реализуются высококачественно и в кратчайшие сроки.

Как сообщает Day.Az, одной из таких реконструируемых дорог является 15-километровый участок автомобильной дороги республиканского значения Верхне-Карабахский канал-Бейлаган-Дашбурун, соединяющей семь населенных пунктов с общим населением 26 тысяч человек. Указанная дорога ответвляется от автодороги Мингячевир-Бахрамтепе на 137 километре. Автодорога реконструируется в соответствии с III технической категорией.

Реконструкционные работы на указанной дороге разбиты на две части: первая часть - это участок дороги 0-10 км, второй - 10-15 км.

В связи с тем, что участок дороги Верхне-Карабахский канал-Бейлаган-Дашбурун 0-10 км на протяжении многих лет эксплуатировался без проведения каких-либо ремонтных работ, а также под влиянием естественных факторов на асфальтобетонном покрытии дороги образовалась сетка трещин, выбоины и ряд других дефектов. Для устранения возникших проблем указанный участок дороги реконструируется в соответствии с III технической категорией. В рамках проекта произведены все необходимые земляные работы, пришедшее в непригодное состояние асфальтобетонное покрытие будет полностью заменено новым, с использованием крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Помимо этого были повреждены и требовали ремонта существующие на данном участке водопропускные трубы. В связи с этим старые металлические и бетонные водопропускные трубы вдоль дороги были разобраны и заменены новыми железобетонными, диаметром 1000 мм и протяженность 134 погонных метра. Для прокладки под дорогой коммуникационных линий были установлены новые металлические трубы, диаметром 300 мм и протяженностью 120 погонных метра.

Аналогичные работы были проведены и на участке от 10 по 15 километр. Так же, как и на первом участке, тут в настоящее время проводятся работы по асфальтированию. Помимо этого, в рамках проекта на данном участке дороги были разобраны просевшие и сломанные, пришедшие в непригодное состояние бетонные плитки на тротуарах. Вместо них были уложены 18 тысяч погонных метров новых бетонных тротуарных плиток и три тысячи квадратных метров тамет плит.

Как сообщил начальник отдела Госагентства автомобильных дорог по связям с общественностью Анар Наджафли, в рамках проекта также будут отремонтированы четыре моста.

"В рамках проекта проводятся ремонтные работы на мостах, расположенных на 1, 7 и 14 километрах дороги, протяженность которых составляет 48, 21, 22.5 и 19 метров. Это связано с тем, что парапеты, плиты проезда, пролетные строения на них пришли в непригодное состояние. Соответствующие ремонтные работы уже проведены на мостах, протяженностью 48 и 21 метр, расположенных на 1 и 7 километре дороги. Тут были установлены новые парапеты, старые железобетонные плиты проезда и балки были заменены новыми из монолитного железобетона. В настоящее время там проводятся работы по асфальтированию", - сказал Наджафли.

В рамках проекта по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Верхне-Карабахский канал-Бейлаган-Дашбурун в соответствии с III технической категорией, будут капитально отремонтированы еще две дороги, общей протяженностью 5,3 километра. Речь идет о дороге, проходящей через поселок Шафаг, протяженностью 3 километра, и дороге, ведущей к святилищу, протяженностью 2,3 километра. На обеих дорогах будут заменены старое покрытие и водопропускные трубы.

На последнем этапе реализации проекта по реконструкции указанной дороги в трех местах будут установлены автобусные остановки, будет нанесена дорожная разметка, установлены 68 дорожных знаков, 10 указателей и 500 сигнальных столбиков.

Ожидается, что проводимые под непосредственным контролем руководства Госагентства автомобильных дорог Азербайджана и в соответствии с существующими строительными нормами реконструкционные работы на автодорогах в Бейлаганском районе, общей протяженностью 20, 3 километра, будут завершены в кратчайшие сроки.

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