Центробанк Азербайджана примет важное решение по учетной ставке
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня рассмотрит изменение учетной ставки и процентных коридоров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В настоящее время учетная ставка составляет 9,75 процента. Последний раз ее изменение рассматривали в декабре прошлого года. Тогда ЦБА решил оставить учетную ставку без изменений.
Монетарный регулятор обосновал свое решение неопределенностью на внешних рынках. "В перспективе реакция денежной политики будет зависеть от динамики и устойчивости инфляционных факторов", - сообщали в ЦБА.
Весь прошлый год наблюдались благоприятные экономические показатели для снижения учетной ставки - низкая инфляция, восстановление экономического роста, увеличение доходов населения и т.д. Это позволило ЦБА постепенно снижать учетную ставку с 15 процентов до нынешних 9,75 процента.
Всего же в течение 2018 года ЦБА четыре раза снижал учетную ставку: в феврале - с 15 до 13 процентов, в апреле - с 13 до 11 процентов, в июне - с 11 до десяти процентов, в октябре - десяти до 9,75 процента. В августе и декабре учетную ставку сохранили без изменений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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