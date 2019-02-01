Азербайджан расширяет экономическое присутствие в Турции

Азербайджанская госкомпания SOCAR увеличит инвестиционные вложения в экономику Турции до 19,5 миллиарда долларов, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор компании SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов, передает Day.Az.

По словам Гахраманова, с 2008 года по сегодняшний день объем инвестиций SOCAR в Турцию составил 14,2 миллиарда долларов.

"Инвестиции SOCAR в Турции позволят расширить экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией и значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции", - отметил Гахраманов.

Как отметил гендиректор, SOCAR сыграет важную роль в превращении Турции в серьезного игрока на глобальном энергетическом рынке.

Гендиректор отметил, что Азербайджан, будучи страной, географическая и геополитическая мощь которой растет с каждым днем, нацелена на еще большее усиление своей мощи на международной арене с помощью Турции.

Итоги 2018 года: запуск гигантских проектов, начало работы над новыми

Говоря о 2018 году в целом, гендиректор компании отметил, что он был успешным для SOCAR Turkey. В частности, компания запустила два гигантских проекта и начала работу над новыми инвестиционными планами.

"В прошлом году состоялось открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является очень важным стратегическим инвестиционным проектом Азербайджана и Турции. В том же году на границе с Грецией TANAP объединился с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) и, таким образом, по этим трубопроводам ежегодно в совокупности будет поставляться 16 миллиардов кубометров газа в Турцию и Европу", - отметил Гахраманов.

Из этого объема, продолжил Гахраманов, шесть миллиардов кубометров газа будут транспортироваться по TANAP в Турцию, в то время как десять миллиардов - в Европу по ТАР.

"TANAP поможет удовлетворить около 12 процентов потребностей Турции в газе. В будущем объем прокачки газа через TANAP может достичь 24 миллиардов кубометров, а в дальнейшем и 31 миллиарда кубометров газа", - отметил гендиректор.

По мнению Гахраманова, одним из важнейших достижений прошлого года стало то, что полуостров Алиага, где расположены НПЗ STAR и нефтехимический комплекс Petkim, получил статус Специальной промышленной зоны.

"Таким образом, мы продолжим способствовать развитию экономик как Азербайджана, так и Турции", - сказал гендиректор SOCAR Turkey.

Азербайджан поможет Турции сократить импорт нефтехимической продукции

Как отметил Гахраманов, новый нефтехимический комплекс на полуострове Алиага, являющийся совместным проектом азербайджанской госкомпании SOCAR и британской BP, будет предназначен для обслуживания сфер производства полиэфирной упаковки и текстильной промышленности, которые развиваются в Турции.

В Турции, продолжил гендиректор, есть единственный интегрированный нефтехимический комплекс - Petkim, который может покрыть лишь 20 процентов нефтехимических потребностей страны.

"Поэтому Турции нужно больше инвестировать в этот сектор. И мы, принимая во внимание этот факт, решили создать новый нефтехимический комплекс", - отметил Гахраманов.

Гендиректор отметил, что начало строительства нового нефтехимического комплекса SOCAR в Турции запланировано на вторую половину 2019 года, и добавил, что если не будет никаких изменений, предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2022 года.

По словам Гахраманова, инвестиционная стоимость совместного проекта составит примерно 1,5-2 миллиарда долларов.

"Таким образом, увеличится доля SOCAR на нефтехимическом рынке Турции, а потребность страны в импорте нефтехимической продукции уменьшится. Все наши проекты в Турции нацелены на это", - подчеркнул Гахраманов.

Petkim - незаменимый производитель нефтехимической продукции в Турции

Petkim производит 60 видов нефтехимической продукции и с этой точки зрения является незаменимым для Турции, сказал Гахраманов.

По словам гендиректора, в состав Petkim, который является первым и единственным интегрированным нефтехимическим предприятием Турции, входят 15 заводов и шесть дополнительных предприятий. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

"Здесь также производятся материалы для многих отраслей промышленности, в том числе лекарства, краски, моющие средства и косметика", - сказал Гахраманов.

Гендиректор отметил, что приблизительно 60 процентов продукции Petkim продается на внутреннем рынке, в то же время Petkim покрывает 20 процентов потребностей Турции в нефтехимической продукции.

Далее гендиректор отметил, что когда нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star выйдет на полную мощность, то появится очень большой потенциал в этой сфере.

"НПЗ Star будет снабжать нефтехимический комплекс Petkim нафтой, что позволит увеличить добавленную стоимость продукций Petkim", - подчеркнул Гахраманов.

НПЗ STAR скоро выйдет на полную мощность

Говоря о НПЗ STAR, Гахраманов отметил, что завод в ближайшее время выйдет на полную производственную мощность.

Открытие завода состоялось 19 октября прошлого года, напомнил он. Когда НПЗ выйдет на полную производственную мощность, то поможет сократить дефицит счета текущих операций Турции на 1,5 миллиарда долларов.

"Завод, в который было инвестировано 6,3 миллиарда долларов, будет поставлять свою продукцию внутри страны, а когда перейдет на полную мощность, то сможет покрыть потребности нефтехимического комплекса Petkim в сырье", - сказал Гахраманов.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода, добавил он, составит десять миллионов тонн, что позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

SOCAR наращивает производство альтернативной энергетики в Турции

SOCAR Turkey планирует увеличить выработку энергии на ветряной электростанции Petkim до 200 гигаватт-час, сказал Гахраманов.

Он отметил, что это станет возможным после запуска 17 турбин. Мощность электростанции, добавил глава SOCAR Turkey, в настоящее время удалось довести до 25 мегаватт. Максимальная мощность электростанции составляет 51 мегаватт.

По словам главы компании, отрасли нефтепереработки и нефтехимии отличаются наиболее интенсивным потреблением энергии среди других отраслей промышленности.

"Ввиду этого наши вложения в альтернативную энергетику - важны для использования альтернативных источников энергии в промышленности", - подчеркнул Гахраманов.

Гахраманов добавил, что объем инвестиций в ветряную электростанцию Petkim составляет 55 миллионов долларов. Электростанция была запущены в 2017 году.

SOCAR может расширить сеть АЗС в Турции

Как отметил Гахраманов, SOCAR в будущем может увеличить инвестиции в расширение сети автозаправочных станций (АЗС) на территории Турции.

"У SOCAR имеются автозаправочные станции во многих странах мира, но в Турции наша первая АЗС будет построена в новом аэропорту. Начиная с этого года, девять автозаправочных станций SOCAR будут функционировать на территории аэропорта", - сказал Гахраманов.

Пять из девяти АЗС будут расположены на перроне, одна - на территории карго перевозок, две - на автомобильной стоянке и одна будет обслуживать такси.

Гендиректор отметил, что наличие АЗС в Стамбульском аэропорту - крупнейшем аэропорту мира, является стратегическим и важным шагом для SOCAR в целях продвижения бренда.

"Мы - компания, которая всегда оценивает и рассматривает возможности осуществления деятельности в топливном секторе, и внимательно следит за развитием событий на рынке", - отметил гендиректор.