Азербайджан расширяет географию экспорта текстильной продукции
Предприятие по производству пряжи ООО "Мингячевир текстиль" наладило поставки продукции в Португалию и Бельгию, сказал Trend менеджер по связям с общественностью предприятия Рашад Керимов, передает Day.Az.
По словам Керимова, в настоящее время производимая предприятием продукция экспортируется в Турцию и Россию.
"Мы намерены еще больше расширить географию экспорта. В частности, предусматривается расширить поставки на рынки дальнего зарубежья. В настоящее время примерно 80 процентов производимой на предприятии продукции поставляются на экспорт. Остальной объем реализуется на внутреннем рынке, преимущественно крупным предприятиям текстильной промышленности. В планы предприятия на текущий год входит увеличение объемов производства, а также расширение международного сотрудничества", - сказал Керимов.
Производимая предприятием продукция в этом году будет экспонироваться на отраслевой выставке "International Istanbul Yarn Fair", которая пройдет 28 февраля 2019 года в Стамбуле.
ООО "Мингячевир Текстиль" было создано в феврале 2018 года на территории Мингячевирского промышленного парка. Предприятие оснащено оборудованием ведущих компаний Германии, Швейцарии и Японии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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