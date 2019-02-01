Azercell предлагает уникальную кампанию для абонентов GencOl5
ООО "Azercell Telecom" продолжает радовать своих абонентов выгодными кампаниями. На этот раз Azercell представляет новую кампанию для пользователей тарифного пакета GencOL5. Так, только для абонентов GencOL5 с 1 по 15 февраля 2019 года Azercell проводит специальную кампанию "GencOL8 Endirim" ("GencOL8 Скидочная Кампания"). В течение указанного периода, пользователи GencOL5 имеют уникальную возможность подключиться к тарифному пакету GencOL8, заплатив всего 6 AZN. Для того, чтобы подключиться к кампании, абонентам тарифа GencOL5 необходимо отправить СМС с ключевым словом G8 на короткий номер 7575 или набрать USSD-код *750*4*2#YES на экране мобильного телефона. Абоненты, которые активировали тариф GencOl8 в рамках этой кампании, смогут воспользоваться скидочной ценой 3 раза в течение 90 дней. Таким образом, заплатив всего 6 AZN за месяц, абоненты получат 4 GB-a интернет-трафика, 400 бесплатных минут для разговоров между абонентами GencOL и 400 бесплатных внутрисетевых СМС.
Следует отметить, что абоненты GencOL наряду с выгодным тарифом, также смогут воспользоваться различными скидками и кампаниями. На данный момент GəncOL предлагает своим пользователям выгодные скидки в более чем в 150 заведениях. Абоненты могут ознакомиться с полным списком скидок, который ежедневно обновляется, на портале www.gencol.az
Для получения дополнительной информации, посетите страницу:
https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/endirimgencol8/Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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