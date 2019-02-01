Азербайджан начнет зарабатывать на Azerspace-2

Спутниковый оператор Азербайджана ОАО "Азеркосмос" приступил к коммерческой эксплуатации ресурсов второго спутника связи Azerspace-2. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении компании, распространенной в пятницу.

В настоящее время оператор ведет переговоры с потенциальными компаниями в странах, входящих в зону охвата космического аппарата.

"Первичные соглашения подписаны с несколькими операторами США, Пакистана и других стран. Прогнозируемый объем дохода на текущий год от коммерческой продажи ресурсов спутника составляет 16,5 миллиона долларов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 20 лет", - говорится в сообщении.

Запуск Azerspace-2 был осуществлен со стартового комплекса ELA-3 Гвианского космического центра 26 сентября 2018 года ракетоносителем Ariane 5 французской компании Arianespace. Спутник предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг. В зону его обслуживания входят страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2 расположен на геостационарной орбите 45 градусов восточной долготы.

Новый спутник, станет резервным для первого спутника Azerspace-1 и позволит "Азеркосмос" расширить географию охвата и спектр оказываемых услуг. Кроме того, наличие второго спутника позволит принимать участие в крупных международных тендерах, что не было возможным до этого.

Первый спутник связи Azerspace-1 был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook