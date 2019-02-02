Азербайджанская нефть вновь выросла в цене

Цена азербайджанской нефти немного подорожала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цена барреля нефти марки "Азери Лайт", повысившись на 0,01 доллара, составила 63,70 доллара.

Отметим, что цена барреля азербайджанской нефти, снизившись в декабре 2001 года до минимума, составила 19,15 доллара, а в июле 2008 года достигла максимума - 149,66 доллара.

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