В Баку проведен симпозиум онкологии, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака - ФОТО

Сегодня в Баку проведен III Азербайджанский симпозиум онкологии и ядерной медицины, организованный Национальным центром онкологии (НЦО) Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, и приуроченный к 4 февраля - Всемирному дню борьбы против рака.

На престижном международном форуме здравоохранения, в ходе которого были обсуждены актуальные проблемы современной общей онкологии и ядерной медицины, наряду с онкологами Азербайджана, приняли участие высококвалифицированные специалисты ведущих медицинских центров Австрии, Швейцарии и Турции, а также представители научных кругов. Одной из основных тем на III Азербайджанском симпозиуме онкологии и ядерной медицины было слушание и обсуждение новейших методов и подходов в ядерной медицине, а также новейших методов профилактики и лечения рака.

Симпозиум открыл председатель симпозиума, генеральный директор Национального центра онкологии, академик Джамиль Алиев. Говоря о последних достижениях Национального центра онкологии, являющегося ведущим медицинским учреждением Азербайджана в области ранней диагностики и лечения рака, Дж.Алиев с сожалением отметил факт растущей динамики онкологических заболеваний в современном мире. Отметив, что рак - болезненный бич прошлого и нынешнего столетия, академик подчеркнул важность усиления соответствующими международными организациями координации деятельности.

Академик Джамиль Алиев сказал, что азербайджанские онкологи, а также научно-медицинский персонал Национального центра онкологии вносят достойный вклад в борьбу с чумой XXI века. Было подчеркнуто, что онкология является самой сложной областью медицины и поэтому всегда находится в центре внимания государства. Джамиль Алиев сообщил, что за последние годы в Национальном онкологическом центре созданы все условия для диагностики раковых заболеваний, отметил исключительные заслуги в этом благородном деле Президента Азербайджанской Республики, который постоянно заботится о здоровье населения. Он также обратил внимание на то, что Детская онкологическая клиника, созданная при попечительстве первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, является наглядным примером внимания и заботы о детях, страдающих онкологическими заболеваниями.

За многолетнюю плодотворную деятельность в Национальном центре онкологии и высокие научные и практические достижения в области онкологии академик Джамиль Алиев был удостоен премии Организации Объединенных Наций "Посланник науки и мира". Почетная премия была вручена академику Дж. Алиеву представителем Верховного комиссариата ООН по правам человека, главой отделения Международного совета ООН в Женеве Мехметом Шюкрю Гюзелем, который пожелал Национальному центру онкологии и академику Джамилю Алиеву дальнейших успехов и новых достижений.

Выступивший на мероприятии первый заместитель генерального директора Национального центра онкологии, доктор медицинских наук, профессор Азиз Алиев также отметил, что в последние годы в Азербайджане во всех сферах, в том числе в медицине, достигнуты значительные успехи. В своем выступлении профессор напомнил, что в последние годы Национальный центр онкологии тесно сотрудничает с ведущими компаниями мира, занимающимся производством новейших технологий, необходимых для лечения онкологических больных. Об этом свидетельствует подписание в октябре 2014 года соглашения о сотрудничестве НЦО с американской компанией Varian Medical Systems, проектирующей и выпускающей современные технологии для радиотерапии злокачественных опухолей. Таким образом, Национальный центр онкологии получил статус официального референс-центра.

На мероприятии было отмечено, что в 2008 году в нашей стране было создано отделение радионуклидной диагностики, через 4 года - отделение радионуклидной терапии, в 2014 году - Общественное объединение по ядерной медицине. В 2015 году была утверждена специальность ядерной медицины и в 2016 году начал функционировать Центр ядерной медицины - первое и единственное такого рода медицинское учреждение не только в Азербайджане, но и в регионе, имеющий очень большое значение для раннего выявления раковых заболеваний. Полностью оборудованный и отвечающий международным нормам Центр ядерной медицины играет незаменимую роль в диагностике онкозаболеваний и при определении направлений последующего лечения. Главная цель реализуемых в созданном центре мероприятий заключается в целенаправленном лечении. Помимо этого, в центре установлен аппарат позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии (ПЭТ/KT) - современный медицинский диагностический метод, позволяющий визуализировать клеточный обмен в организме на молекулярном уровне. Основной принцип деятельности Центра ядерной медицины - предоставление высококачественных услуг. Работающие в центре врачи, фармацевты, физики, инженеры, химики и даже младший и средний медперсонал обучались за рубежом и на высоком уровне овладели практическими знаниями. Среди них также имеются зарубежные специалисты, обладающие большим опытом в этой области.

Было доведено до внимания, что Центр ядерной медицины при Национальном центре онкологии аккредитован Европейской ассоциацией ядерной медицины с 2016 года и включен в список 29 самых уникальных центров мира. В результате число обращений из наиболее известных стран мира в Национальный центр онкологии значительно возросло. Пациенты из России, Украины, Казахстана, Грузии, Афганистана, Ливии, Сирии, а также некоторых европейских и азиатских стран были успешно обследованы в Центре ядерной медицины. С 2017 года в центре была начата целевая радионуклидная терапия. Пациенты из многих соседних стран обратились в нашу страну для лечения этим специальным препаратом Лития-177 и Актиния-225.

Симпозиум продолжил работу в сессиях, на которых с докладами выступили главный инспектор Международного агентства по атомной энергии, профессор Франческо Джаммариле, руководитель отделения ядерной медицины НЦО Фуад Новрузов, заведующий кафедрой ядерной медицины Университете Берна, профессор Аксель Ромингер, профессор кафедры ядерной медицины Университета Анкары Озлем Кучук и другие.