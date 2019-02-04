Посол Болгарии: Мы видим огромный потенциал для развития отношений с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан и Болгария стремятся расширить сотрудничество во всех областях, для достижения более заметных результатов, сообщил Trend посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков, передает Day.Az.

Посол подчеркнул, что между странами уже налажено сотрудничество в области энергетики.

"Между Bulgargaz и SOCAR заключен договор по поставкам природного газа в Болгарию, начиная с 2020 года, и мы рассматриваем другие возможности для расширения сотрудничества в этой области", - отметил Янков.

Болгарский посол сказал, что существует огромный потенциал для развития торгово-экономических связей, сотрудничества в области транспорта и транзита товаров, туризма, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и высоких технологий и многих других областях.

Далее дипломат коснулся культурных связей и сотрудничества в области образования, добавив, что эти сферы необходимы для установления более тесных связей между народами Болгарии и Азербайджана.

"Во время визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Болгарию в октябре прошлого года был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, и я надеюсь, что это даст новый импульс для развития этой важной области", - подчеркнул посол.

Янков выразил надежду, что все усилия, приложенные правительствами обеих стран, принесут желаемые результаты.

Турпоток между Азербайджаном и Болгарией значительно вырос

Далее, посол отметил, что турпоток между Азербайджаном и Болгарией значительно увеличился с запуском авиарейса Баку - София - Баку.

"Количество виз, выданных гражданам Азербайджана, увеличилось как минимум на 40 процентов, и мы считаем, что в этом году положительная тенденция сохранится и после возобновления регулярных рейсов весной", - сказал он.

Дипломат отметил, что установление прямого сообщения между столицами было очень мудрым политическим решением, принятым лидерами обеих стран, и уже приносит очень положительные результаты.

"Создастся больше возможностей для более тесных связей между нашими народами, более интенсивных контактов в бизнесе, более динамичных экономических отношений", - подчеркнул Янков.

Коснувшись вопроса упрощения визового режима между странами, посол сказал, что Болгария следует политике ЕС в этом отношении.

"Наше посольство работает в соответствии с Соглашением между Европейским союзом и Азербайджаном об упрощении процедуры выдачи виз. Консульский отдел посольства всегда работает в полную силу, чтобы обрабатывать документы на получение визы в кратчайшие сроки", - отметил посол.

Политический диалог сохраняет активность

По словам Янкова, с Болгарией и Азербайджаном традиционно сложились дружеские отношения.

"Я и посольство Болгарии несем ответственность за дальнейшее укрепление и развитие этих связей в духе стратегического сотрудничества в соответствии с Совместной декларацией о стратегическом партнерстве, подписанной в 2015 году", - сказал он.

Далее он подчеркнул, что политический диалог между Болгарией и Азербайджаном в 2018 году был очень активным.

"Я могу сказать, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году две страны ведут чрезвычайно активный диалог на высоком уровне с регулярным обменом визитами в Баку и Софию, а также используют каждую возможность для встреч на высоком уровне в рамках международных форумов", - отметил посол.

Он напомнил о некоторых наиболее значимых визитах, проведенных в прошлом году, таких как визит премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Баку в январе 2018 года, участие министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой в четвертом заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), состоявшемся в феврале 2018 года в Баку и так далее.

Янков подчеркнул, что динамика политического диалога между двумя дружественными странами всего за один год свидетельствует о существующей общей воле обеих сторон сохранить двусторонние отношения в приоритете своей внешней политики.

О планах на этот год

Посол Болгарии отметил, что в этом году стороны намерены сохранить динамику двустороннего диалога.

По словам дипломата, первый, уже подтвержденный, визит в Баку ожидается в феврале, когда министр энергетики Теменужка Петкова приедет для участия в пятом заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК).

"Наше посольство будет и впредь содействовать усилиям болгарского правительства по развитию активного и взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном во всех вышеупомянутых приоритетных областях", - сказал он.

Янков отметил, что позднее в этом году заместитель премьер-министра Болгарии и министр иностранных дел Екатерина Захариева посетит Баку с рабочим визитом.

Кроме того, по его словам, посольство очень активно работает в сфере связей с общественностью. Посольство Болгарии использует все возможности, чтобы донести до азербайджанской общественности больше информации о болгарских традициях и культурном наследии страны.

"В прошлом году мы регулярно участвовали в инициативах Представительства Европейского Союза (ЕС) в Баку, таких как Дни ЕС в Азербайджане, европейские кинофестивали, которые направлены на продвижение европейской культуры и ценностей. В этом году мы продолжим делать то же самое, и даже больше. Мы рады видеть, что Болгария хорошо известна в Азербайджане, и азербайджанский народ очень тепло относится к нашей стране", - подчеркнул Янков.