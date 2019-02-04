Expressbank предлагает Вам 20,000 манатов без залога и поручителей

Expressbank предлагает Вам кредит наличными на смму до 20 тысяч манатов без залога и поручителей. Если Вы трудоустроены, то Вы можете воспользоваться возможностью взять кредит с процентной ставкой от 20% годовых и сроком погашения до 48 месяцев. Также, в зависимости от суммы кредита, на годовую процентную ставку по кредиту предлагается скидка в размере до 3% годовых.

Вы можете сэкономить свое время и обратиться за кредитом не посещая филиал банка. Для этого Вам достаточно оформить кредит онлайн по этой ссылке.

Также Expressbank предлагает Вам удобные варианты оплаты кредита через платежные терминалы Expresspay и на сайте банка по адресу www.expressbank.az.

Expressbank имеет сеть из 15 филиалов, 9 из которых расположены в Баку и Сумгайыте, а 6 - в регионах страны - Гяндже, Мингечевире, Барде, Гусаре, Хачмазе и Ширване. Банк имеет 70 банкоматов по всей стране, ,более 1000 POS-терминалов и до 700 терминалов оплат Expresspay.

Подробную информацию о банке и его услугах можно получить, позвонив в Информационный Центр по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az и на странице в социальной сети www.facebook.com/Expressbank