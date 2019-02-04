Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество

Азербайджан и Узбекистан обсудят расширение сотрудничества в сфере транзита грузов по транспортному коридору Восток-Запад. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в понедельник Trend в министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, с этой целью делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым будет находиться четвертого-пятого февраля в Узбекистане.

В состав делегации войдут министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов и другие официальные лица.

Ожидается, что в ходе визита азербайджанской делегации пройдут встречи с официальными лицами, а также с руководителями компаний Узбекистана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook