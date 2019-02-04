Азербайджан стал лидером среди стран СНГ в крупном международном рейтинге

Бизнес-школа INSEAD опубликовала глобальный индекс конкурентоспособности талантов, в котором оценила возможности разных стран и городов мира по привлечению ценных работников. На первых строчках рейтинга оказались Швейцария, Сингапур и США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, Азербайджан в данном рейтинге с 45,94 баллами занял 43-ю позицию, став в итоге лидером на постсоветском пространстве.

Глобальный индекс конкурентоспособности талантов составлен ведущей французской бизнес-школой INSEAD совместно с сингапурской консалтинговой компанией Human Capital Leadership Institute и швейцарским кадровым агентством Adecco. В нем оцениваются возможности стран и городов по развитию человеческого капитала и их способности привлекать талантливых работников.

Главный вывод, к которому пришли составители индекса - конкурентоспособность усиливается в тех странах, где она и до этого была высока, и продолжает снижаться в странах, которые отставали и ранее.

Это означает, что талантливые сотрудники все больше концентрируются в определенной группе стран, имеющих наилучшие условия для жизни и труда.

"Учитывая, что глобальный рынок труда быстро меняется, существует опасность того, что люди и бизнес начнут покидать страны, у которых нет необходимых условий для привлечения талантов",- отмечает глава Adecco Group Алан Дехейз.

Глобальный индекс конкурентоспособности талантов составляется на основании шести параметров:

- рыночные и нормативные условия на рынке труда;

- шансы для карьерного роста;

- возможности работодателей привлекать таланты со всего мира;

- способности удерживать квалифицированный персонал;

- производственные навыки сотрудников;

- глобальные знания (уровень образования и навыков, достаточный для инновационной деятельности).

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале, затем высчитывается средний общий балл.

Мировым лидером в гонке за таланты в рейтинге 2019 года стала Швейцария, набравшая 81,82 балла и сохранившая лидерство с прошлого года. Вторую и третью строчку индекса занимают Сингапур (77,27) и США (76,64). Вслед за ними расположились скандинавские страны.

В топ-10 индекса конкурентоспособности талантов можно увидеть только две неевропейские страны - Сингапур и США.

Это подчеркивает то, что Европа остается центром притяжения талантов, а также то, что страны с отличными университетами и сильной системой образования лучше всего привлекают таланты",- прокомментировал итоги года исполняющий директор INSEAD и один из авторов доклада Брюно Лавен.

Россия занимает первое место в мире по доле населения со средним и высшим образованием и сохраняет высокий уровень глобальных знаний. Однако показатель привлекательности бизнеса для талантов со всего мира у нее крайне низок - 32,94 балла. По нему страна занимает 109-е место из 125.

На постсоветском пространстве Россия уступает по уровню конкурентоспособности прибалтийским республикам (Латвии, Литве и Эстонии), а также Азербайджану.

Помимо стран составители индекса ранжировали и отдельные города. "Прежде всего города, а не страны, становятся центрами притяжения талантов и влияют на глобальную картину распределения талантов. Это обусловлено тем, что города более гибко приспосабливаются к новым трендам и подходам",- отмечается в докладе.

Первое место в рейтинге городов по итогам года занял Вашингтон с 69,2 балла. Вслед за ним расположились Копенгаген, Осло, Вена и Цюрих. Москва в рейтинге городов находится на 42-м месте.

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