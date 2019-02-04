Armani Exchange – мода, выходящая за рамки обыденности, теперь в Баку - ФОТО

В самые ближайшие дни, на радость всем любителям непринужденного стиля, в Баку открывает двери бутик Armani Exchange.



Молодежная ветка мировой империи Армани за 26 лет своего существования успела стать популярной и желанной во всем мире. А начиналось все просто с новой коллекции с одноименным названием. Но яркие краски и необычные принты, а также акцент на индивидуальность и молодежный стиль коллекции произвели такой фурор, что вслед за Giorgio Armani и Emporio Armani дизайнер решил открыть еще один дочерний бренд и выпускать одежду для людей от 18 до 28 лет, которые хотят чего-то нового, индивидуального.

Броские футболки, рубашки, рваные джинсы, элементы бунтарства, переплетенные с классикой, сделали марку узнаваемой и популярной. Во всех моделях прослеживается рука великого дизайнера - вы найдете в них аристократичность, магнетизм и особый темперамент.

Основу бренда составляют футболки с принтом, рубашки, блузы, юбки, платья, брюки, джинсы, толстовки, свитшоты, джемперы, шорты, плащи и джинсовые куртки, а также аксессуары и обувь.

Само название бренда Armani Exchange уже отражает его суть. Слово "Exchange" в переводе с английского означает "обмен" - обмен модным дыханием, оригинальностью, нешаблонным подходом к одежде!



Сегодня A|X - это выбор Рианны, Пэрис Хилтон, Блэйк Лайвли, Линдси Лохан, Евы Лонгории и Николь Ричи.

Бутик Armani Exchange будет открыт в ближайшие дни по адресу: ул. Зарифы Алиевой, 27.

A|X NEW ENERGY | SAME SPIRIT

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