Азербайджан применит инновации в аграрной сфере
Аграрный научно-инновационный центр министерства сельского хозяйства и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности достигли договоренности о сотрудничестве по применению инноваций в аграрной сфере и передаче технологий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.
В рамках сотрудничества планируется автоматизированное определение заболеваний растений с помощью фотографий и реализация стартап-проекта по лечению.
В ходе стартап-проекта будут фотографироваться больные растения и посредством мобильного приложения загружаться в сервер. Затем система моментально определяет меры борьбы с заболеванием и методы лечения.
Стоит отметить, что многие развитые страны мира разрабатывают такие мобильные приложения.
Презентация пробной версии программы запланирована на конец февраля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!