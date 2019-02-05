В Азербайджане подорожало золото

5 февраля 2019 09:39

Цены на драгоценные металлы в Азербайджане во вторник повысились. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота пятого февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,4935 маната, составив 2234,9305 маната, серебра - на 0,1598, до 27,0503 маната, платины - на 2,652 до 1398,692 манат, палладия - на 29,8095, до 2326,5095 маната.

Название

05.02.2019

04.02.2019

Золото

XAU

2234,9305

2231,437

Серебро

XAG

27,0503

26,8905

 

Платина

XPT

1398,692

1396,04

Палладий

XPD

2326,5095

2296,7

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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