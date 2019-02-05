В Азербайджане подорожало золото

Цены на драгоценные металлы в Азербайджане во вторник повысились. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота пятого февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,4935 маната, составив 2234,9305 маната, серебра - на 0,1598, до 27,0503 маната, платины - на 2,652 до 1398,692 манат, палладия - на 29,8095, до 2326,5095 маната.

Название 05.02.2019 04.02.2019 Золото XAU 2234,9305 2231,437 Серебро XAG 27,0503 26,8905 Платина XPT 1398,692 1396,04 Палладий XPD 2326,5095 2296,7

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook