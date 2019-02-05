В Азербайджане подорожало золото
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане во вторник повысились. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.
Так, унция золота пятого февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 3,4935 маната, составив 2234,9305 маната, серебра - на 0,1598, до 27,0503 маната, платины - на 2,652 до 1398,692 манат, палладия - на 29,8095, до 2326,5095 маната.
|
Название
|
05.02.2019
|
04.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2234,9305
|
2231,437
|
Серебро
|
XAG
|
27,0503
|
26,8905
|
Платина
|
XPT
|
1398,692
|
1396,04
|
Палладий
|
XPD
|
2326,5095
|
2296,7
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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