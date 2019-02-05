Азербайджан будет производить новые вина - ФОТО

Азербайджанский производитель вина "ASK Şəki Şərab" представит свои бренды "Bouquet Sheki" и "Askona". Об этом сообщил в понедельник Trend директор компании Видади Гасанов, передает Day.Az.

По словам директора компании, под брендами "Bouquet Sheki" и "Askona" будут производиться вина из собранных в Азербайджане сортов винограда, таких как Ркацители, Саперави, Мадраса, Мускат, Шардоне и Мерло.

"Эти вина очень высокого качества являются полностью азербайджанской продукцией, они изготовлены по европейским технологиям", - сказал Гасанов, отметив, что в ближайшие дни эти вина будут представлены почти во всех крупных торговых объектах страны.

Вместе с тем, отметил директор, завод планирует наладить экспорт вин в Бельгию, Китай и Казахстан.

"Мы отправляли образцы производимого вина в Бельгию, Китай и Казахстан, наша продукция получила высокую оценку, и мы планируем заключить контракты с компаниями из этих стран", - сказал Гасанов.

Отметим, что в 2018 году завод "ASK Şəki Şərab" принял 724,9 тонны винограда и изготовил 500 тысяч литров виноматериалов.

Учрежденная в 2011 году компания "ASK Şəki Şərab" является дочерним предприятием "Азербайджанской промышленной корпорации".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook