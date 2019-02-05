SOCAR прекращает экспорт этой продукции

Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2019 году прекратит экспорт пропилена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

"Пропилен, произведенный со стороны производственного объединения (ПО) "Азерикимья", с сентября 2018 года передается в SOCAR Polymer для производства полипропилена", - говорится в сообщении компании.

Также, согласно сообщению SOCAR, в 2019 году снизится экспорт этилена.

"Этот продукт также будет поставляться в SOCAR Polymer для производства полиэтилена низкого давления", - говорится в сообщении SOCAR.

В целом, в 2019 году на ПО "Азерикимья" планируется произвести 462 тысячи тонн товарной продукции.

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