Азербайджан и Иран соединит новая железная дорога
5 февраля 2019 14:53 235
С официальным лицами в Азербайджане достигнута договоренность, относительно присоединения азербайджанской железной дороги к железнодорожной системе шехристана Парсабад иранской провинции Ардебиль.
Об этом во вторник сказал губернатор провинции Ардебиль, расположенной на северо-востоке Ирана, Акбар Бахнамджу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам губернатора, для присоединения азербайджанской железной дороги к шехристану Парсабад планируется выделить примерно 500 гектаров территории.
Бахнамджу отметил, что приняты необходимые меры для обеспечения финансовых средств, и прилагаются усилия для того, чтобы за 4-5 лет реализовать проект железной дороги Ардебиль-Парсабад.
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