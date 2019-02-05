Совместный проект ООО “Azercell Telekom” и Посольства Израиля - ФОТО

Посольство Израиля совместно с Центром Инноваций и Предпринимательства "Barama" ООО "Azercell Telekom" организовало проект под названием "TOM" (Tikkun Olam Makers). Целью данного проекта является объединение людей с особыми потребностями "нидноуэров" с изобретателями "мейкерами", c целью найти простые решения повседневных задач людей с особыми потребностями.

Открытие проекта состоялось 5 февраля 2019 года в Центре Гейдара Алиева при поддержке Azercell, Общественного Объединения Регионального Развития (RIIB), PASHA Bank, Детского Центра Развития "Joy", Бакинского Инженерного Университета, Медиа-Центра Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта и др. Во время церемонии открытия была предоставлена в пользование веб-страница проекта "TOM" в Азербайджане, где размещена информация о трудностях, с которыми повседневно сталкиваются люди с особыми потребностями, а также обращение к изобретателям ("мейкерам").

На мероприятии выступили:

Авитал Розенберг, заместитель главы дипломатической миссии Израиля в Азербайджанской Республике

Имран Багиров, руководитель Центра Инноваций и Предпринимательства "Barama"

Вюгар Бехбутов, руководитель Департамента управления социальных услуг и программ Государственного фонда социальной защиты при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики

Мафтуна Исмаилова, главный советник Государственного Комитета Азербайджанской Республики по Проблемам Семьи, Женщин и Детей

TOM - это глобальное движение, объединяющее людей с особыми потребностями ("нидноуэров") c изобретателями ("мейкерами"), дизайнерами, разработчиками и инженерами, с целью разработки технологических решений для улучшения качества жизни людей с особыми потребностями.

Более подробную информацию о проекте вы можете получить на сайте проекта в Азербайджане и на официальном глобальном сайте "TOM":

http://tombaku.barama.az/

http://tomglobal.org/

После призыва, обращённого к талантливым людям, у потенциальных изобретателей "мейкеров" будет примерно 1 месяц (до 28 февраля), чтобы заявить о своем участии в проекте. Имена участников, которые будут работать в команде над пятью задачами "TOM", будут объявлены в марте. Все они встретятся и начнут командную работату в ходе мероприятия, запланированного перед проектом "TOM". Отметим, что у команд будет около одного месяца на разработку решения задач. В ходе всего проекта командам будет оказывать поддержку ООО "SCHWATECH".

Конечные продукты команд будут представлены после мероприятия "TOM" 17 апреля 2019 года и все идеи будут открыты для общественного использования.

https://www.beic.az/education_azerbaijan/azerbaijan_state_academy_of_physical_training_and_sport.html

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).