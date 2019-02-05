Азербайджан многократно увеличит товарооборот с Узбекистаном

Товарооборот Узбекистана с Азербайджаном в перспективе может увеличиться до одного миллиарда долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник заместитель премьер-министра Узбекистана Элёр Ганиев на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

"В 2018 году товарооборот увеличился, нас это радует. При этом цифры остаются очень скромными. Я абсолютно уверен, что у нас нет пределов для развития торговых отношений. Это минимум полмиллиарда, а в перспективе - один миллиард долларов. Пока же цифры очень скромные", - сказал Ганиев.

Премьер-министр отметил, что Узбекистан сегодня другая страна: открытая, транспарентная и доступная.

"Мы надеемся, что сотрудничество с Азербайджаном в этих новых условиях, когда мы предприняли очень важные шаги по либерализации экономки, улучшению инвестиционного климата, создают хорошие возможности для азербайджанского бизнеса в Узбекистане", - сказал Ганиев.

В свою очередь министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что в отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном имеется нереализованный потенциал.

"К сожалению, мы не воспользовались потенциалом, который существует. За минувшие годы было сделано немало. Наши правительства создали надежную правовую базу. Рост товарооборота в последний год впечатляет, но базовые цифры настолько малы, что я также не буду называть их. Рост назову - это около 50 процентов за последний год", - сказал Шахин Мустафаев.

Отметим, что делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым находится в Узбекистане для обсуждения совместных проектов, в частности расширение сотрудничества в сфере транзита грузов по транспортному коридору Восток-Запад.

В состав делегации вошли министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов и другие официальные лица.

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