Азербайджан улучшит свои позиции в мировых рейтингах

Азербайджан благодаря проведенным реформам в этом году может еще больше улучшить свои позиции в мировых рейтингах, включая отчет Doing Business.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник в ходе пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Гасымлы выделил три этапа развития экономики Азербайджана, отметив, что в 2016-2017 годах все усилия были направлены на стабилизацию экономики.

По словам исполнительного директора, второй этап - это конец 2017 года - 2018 год. "Основной задачей, стоящей перед нами, как это было и указано в стратегических дорожных картах, было усиление экономики", - сказал он.

Исполнительный директор отметил, что третий этап, охватывающий 2019-2020 годы, - это период, когда экономика уже сама себя уравновешивает.

По словам Гасымлы, все было достигнуто благодаря реформам, проведенным под руководством главы государства.

Далее он отметил важность развития частного сектора для увеличения потока инвестиций в страну.

Гасымлы сказал, что одной из важнейших целей является перейти к 2020 году к плавающему курсу.

"Еще одной важной задачей является развитие человеческого капитала. Человеческий капитал по всему миру составляет 64 процента, а в Азербайджане - 14 процентов", - отметил он.

По словам Гасымлы, одной из главных задач, стоящих перед государством, является превращение природных ресурсов в человеческий капитал.

Человеческий капитал, сказал исполнительный директор, базируется на сферах образования и здравоохранения.

"Нужно осуществить переход к модели развития экономической компетенции, то есть компетенцию ценить больше, чем само образование. А также нужно обеспечить здоровье будущих поколений", - сказал он.

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