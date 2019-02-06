Крупный иностранный банк выдаст кредиты в манатах

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов рассмотреть возможность дальнейшего выделения манатных кредитов азербайджанским компаниям, сказала Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте.

"Развитие местных рынков капитала и кредитование в местной валюте является одним из наших главных приоритетов в Азербайджане. Компании, которые получают доходы преимущественно в национальной валюте, в идеале не должны подвергаться валютным рискам", - сказала она.

Дуарте также рассказала о процессе выпуска манатных облигаций в Азербайджане.

"Это процесс, который зависит от наличия необходимой правовой базы, а также от cсоответствующих рыночных условий. Как только все необходимые элементы будут обеспечены, мы предоставим соответствующую информацию и сделаем объявление о выпуске манатных облигаций", - сказала она.

Дуарте подтвердила, что ЕБРР работает с соответствующими органами над решением этих вопросов и осуществлением этого процесса.

Отметим, что в конце 2017 года ЕБРР выделил в Азербайджане первый корпоративный кредит в национальной валюте. Кредит был выделен компании METAK, крупнейшему производителю пластиковых и металлических труб. Сумма кредита составила восемь миллионов евро в манатном эквиваленте.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года.