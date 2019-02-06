В вашем здании будет расположен парк для отдыха - ФОТО

"Hünər Qüllələri" предоставляют жителям открытую зону парка в самом здании.

Строительство "Hünər Qüllələri", спроектированных в соответствии с основным планом Баку-Белом Городе, идет быстрыми темпами. В целом, только 30 % от 83408 м2 проекта относится к жилой площади. Запланированная для различных зон обслуживания остальная территория отведена для удовлетворения потребностей жителей. В отличие от других жилых комплексов, "Hünər Qüllələri" предлагает жильцам парковочное место внутри здания. Таким образом, принадлежащая "Hünər Qüllələri" открытая автостоянка площадью 4000 квадратных метров предназначена для комфортного отдыха жителей этого здания. Здесь находится аттракцион и игровая площадка для детей. Красочные цветы плюща, натуральные деревья, вырастающие прямо из земли, и деревья, выращенные в специальной почве, придают парку дополнительную красоту и дают прочувствовать мотивы природы.

Строительство "Hünər Qüllələri", самого большого строительного проекта Huner Group, в самом престижном районе Баку-Белом Городе, интенсивно продолжается. Девиз "Hünər Qüllələri": "1 квартира от вас, 14 дополнительных комнат от нас!". Наиболее привлекательной особенностью данного проекта является применение системы Flexhouse в Азербайджане впервые. Целью системы Flexhouse, запатентованной Huner Group, - является "добавление" всех тех видов комнат, о которых вы мечтали иметь у себя в квартире, но не имели возможности размещения. Таким образом, каждый, кто получит жилье в "Hünər Qüllələri", также будет иметь возможность использовать 14 различных типов служебных помещений. Предназначенная только для жителей система Flexhouse включает в свои услуги: детскую площадку, игровую комнату, кинотеатр с особой звуковой и визуальной системой, для просмотра фильмов с семьей и друзьями, караоке-зал, который может выявить ваш вокальный талант, музыкальную комнату, где вы можете играть на различных инструментах, комнату для вечеринок, предназначенную для празднования ваших особенных дней с друзьями и семьей, игровую комнату PlayStation, незаменимое развлечение для молодежи, гостевую комнату, в которой вы можете легко принять и разместить своих гостей, фитнес- зал, чтобы укрепить свое здоровье, специальную кухню, оборудованную всей техникой, с помощью которой вы сможете продемонстрировать гостям свое мастерство и вкусные блюда, крытую мини-футбольную и баскетбольную площадки, бильярдную, большую рабочую комнату, для комфортной работы нескольких человек одновременно, комнату, предназначенную для водителей служебных автомобилей, жителей здания, а также их посетителей и прачечную, состоящую из оборудований для стирки, сушки и глажки. 2 пентхауса и 168 апартаментов премиум-класса, размещенных начиная с 3-го этажа 20-этажных зданий, с предоплатой в размере 30% и беспроцентным кредитом до 36 месяцев, полностью отремонтированные и оформленные в самом изящном дизайне, ждут своих клиентов. Любой, желающий приобрести квартиру в "Hünər Qüllələri", может обратиться в наш офис для очного ознакомления как с квартирами так и с комнатами Flex. В нашем офисе по продажам Вас ждут образцы квартир и комнат Flex. Вы можете стать владельцем премиум квартир в "Hünər Qüllələri" и воспользоваться всеми спектрами услуг обратившись к нам.

Адрес: Баку Белый Город, район Парка

Телефон: (012) 409 00 44

(050) 409 00 44

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