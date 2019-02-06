В Азербайджане станет больше "обменников"

В Азербайджане предлагается упростить процесс выдачи лицензии на открытие пунктов по обмену валюты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено поправками в закон "О валютном регулировании", направленными в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Согласно существующей процедуре, Палата надзора над финансовыми рынками при выдаче лицензии на ведение деятельности по обмену валюты должна согласовывать это с соответствующим органом исполнительной власти. Предложенной поправкой предлагается отменить эту процедуру.

Напомним, что в декабре 2017 года Палата надзора над финансовыми рынками подготовила новый порядок проведения операций по обмену валюты. Его разработка последовала после того, как в апреле 2017 года Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял поправки в закон "О валютном регулировании", которые разрешили физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты. Помимо вышеупомянутого документа Палата также подготовила порядок надзора над деятельностью пунктов обмена валюты и форму заявления для получения лицензии на осуществление деятельности пунктов обмена валюты.

В настоящее время пункты обмена валюты могут действовать только при банках. Этот запрет был введен в январе 2016 года.

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