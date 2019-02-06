В Азербайджане стартует льготная продажа сельхозтехники - ДЕТАЛИ

С 15 февраля сельскохозяйственная техника в Азербайджане будет продаваться по новым правилам. Об этом сообщили в среду Trend в министерстве сельского хозяйства, передает Day.Az.

В министерстве отметили, что льготная продажа сельскохозяйственной техники будет проводиться не только со стороны ОАО "Агролизинг".

"Приблизительно 20 процентов таможенной стоимости техники будет оплачено фермером, а 40 процентов, в качестве субсидии, - Агентством аграрных кредитов и развития", - сказали в министерстве.

В Минсельхозе также отметили, что оставшаяся часть суммы будет оформлена в виде займа максимум на пять лет. Основную часть кредита будет оплачивать сам фермер, а проценты - государство.

"Ранее льготы применялись только по отношению к технике, приобретаемой у ОАО "Агролизинг", а теперь они будут действовать и в отношении техники, приобретенной в любой другой компании", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что оформление документов также проводилось в ОАО "Агролизинг", а теперь, после приобретения техники в любой компании, оформление будет проводиться в полномочных банках, а не в ОАО "Агролизинг".

"Фермер будет нести ответственность не перед ОАО "Агролизинг", а перед банком", - отметили в министерстве.

В министерстве в качестве основной причины таких изменений назвали то, что у ОАО "Агролизинг" нет механизмов отслеживания кредитов, а у банков есть.

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