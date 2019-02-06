Определились победители стимулирующей лотереи от Межбанка Азербайджана

Определились победители стимулирующей лотереи, проводимой в преддверии Нового Года, со стороны Международного Банка Азербайджана.

Победители были выбраны при помощи специального программного обеспечения в случайном порядке. В целом, 100 участников лотереи стали победителями. Поэтапно 60 участников выиграли по 100 манатов, 15 участников - 200 манатов, 10 участников - 300 манатов, 5 участников - 500 манатов, 3 участника - 1000 манатов. Два победителя стали обладателями Samsung Galaxy S9+, двое получили iPhone X и еще двое - Macbook 12 M3 256.

Победитель лотереи выиграл поездку на двоих на остров Бали (1 неделя в 5-звездочном отеле). С результатами лотереи можно ознакомиться здесь. Они также будут опубликованы в газете "Xalq qəzeti".

Международный Банк Азербайджана предоставил два варианта участия в лотерее, проводимой с 20-го декабря с целью оказания поддержки развитию безналичных операций в стране и популяризации кредитных продуктов банка. Владельцы платежных карт Международного Банка Азербайджана при оплате покупок через POS-терминалы или онлайн на сумму не менее 50 манатов (или в эквиваленте этой суммы) получили один шанс на победу в лотерее. Платежи на сумму менее 50 манатов суммировались. Клиентам, получившим в Банке во время проведения кампании кредиты наличностью, был предоставлен один шанс на каждые 500 манатов кредита. Один участник мог воспользоваться обеими возможностями участия в лотерее с целью увеличения своих шансов на победу. Банк продолжит реализацию подобных стимулирующих мероприятий и в будущем.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.