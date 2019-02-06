В руководстве азербайджанского банка произошли изменения
6 февраля 2019 19:14 265
Заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Мурад Ширалиев покинул свою должность, сообщил Trend в среду источник в банке, передает Day.Az.
По словам источника, Мурад Ширалиев покинул свою должность по собственному желанию.
Отметим, что Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Банк действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!