В руководстве азербайджанского банка произошли изменения

Заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Мурад Ширалиев покинул свою должность, сообщил Trend в среду источник в банке, передает Day.Az.

По словам источника, Мурад Ширалиев покинул свою должность по собственному желанию.

Отметим, что Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Банк действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.