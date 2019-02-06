В руководстве азербайджанского банка произошли изменения

6 февраля 2019 19:14

Заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Мурад Ширалиев покинул свою должность, сообщил Trend в среду источник в банке, передает Day.Az.

По словам источника, Мурад Ширалиев покинул свою должность по собственному желанию.

Отметим, что Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Банк действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

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