Азербайджан готовит дорожную карту развития пенсионной системы

В Азербайджане разрабатывается дорожная карта развития пенсионной системы, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

С этой целью для подготовки соответствующих предложений в министерстве действует рабочая группа, к этим работам привлечены международные эксперты. Согласно поручению главы государства, одним из направлений проводимых реформ также является продолжение роста минимальной и средней пенсии.

Отметим, что в Азербайджане зарегистрировано 1,3 миллиона пенсионеров. 58,3 процента из них получают пенсии по возрасту, 30,1 процента - по инвалидности, 11,6 процента - в связи с потерей кормильца. В прошлом году среднемесячный размер трудовой пенсии повысился на 6,8 процента, а размер трудовой пенсии по возрасту - на 7,3 процента.