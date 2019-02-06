Азербайджан и Россия будут вместе производить автомобили

Министр экономического развития России Максим Орешкин 8 февраля 2019 года намерен посетить Азербайджан, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, побывать на строительства автомобильного моста на реке Самур и принять участие в церемонии закладки фундамента российского-азербайджанского автомобильного завода. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Минэкономики Азербайджана, передает Day.Az.

Кроме того, российский министр ознакомится с ходом работ по реконструкции контрольно-пропускного пункта "Яран-Казмаляр".

По словам представителей азербайджанского Министерства экономики, все эти проекты имеют огромное значение для реализации транспортного и транзитного потенциала страны. Кроме того, эти инициативы помогут в развитии сотрудничества между Москвой и Баку, стимулирует двустороннюю торговлю.

Закладка фундамента будущего автомобильного завода для машин коммерческого и специального назначения состоится 9 февраля. Это предприятие - совместный проект Azermash и GAZ Group.