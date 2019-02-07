Какая цена нефти выгодна для Азербайджана?

Цены на нефть пока "комфортные", если они установятся в коридоре от 60 до 70 долларов, то это будет очень позитивно для экономики Азербайджана, для его планов.

Как передает Trend, об этом в интервью агентству Bloomberg сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Day.Az.

Министр отметил, что страны ОПЕК и их союзники, вероятно, продлят свое соглашение о сокращении добычи нефти в конце этого года, чтобы поддерживать цены на "комфортном" уровне.

"Это вполне реально, что решение может быть продлено", - сказал Шахбазов.

По словам министра, на министерском саммите Организации стран-экспортеров нефти в апреле, вероятно, что соглашение будет продлено еще на шесть месяцев, до следующего его рассмотрения.

Шахбазов добавил, что Азербайджан, будучи партнером ОПЕК, согласился сократить добычу на 20 тысяч баррелей в сутки в течение первой половины 2019 года и "если сделка не будет продлена, откроет краны во второй половине года", поддерживая ежегодную добычу.

По прогнозам министра, к 2021 году объем добычи увеличится до 30 тысяч баррелей в день.

Напомним, что в декабре 2018 года страны ОПЕК снизили добычу нефти на 751 тысяч баррелей в сутки - до 31,58 миллиона баррелей.