В Баку соберутся ведущие участники мирового рынка

В Баку 14-15 марта состоится конференция "Argus Минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе". Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Argus, передает Day.Az.

Среди тем обсуждения - перспективы завода "SOCAR Карбамид" в Сумгайыте, выход

Азербайджана на международный рынок удобрений, обзор рынков аммиака и карбамида в

регионах Черного и Средиземного морей, премиальные направления экспортных поставок для

производителей удобрений Каспийского региона, потребность в новых перевалочных

мощностях, сельскохозяйственная отрасль Азербайджана и другие.

Как отмечается, ввод в строй новых мощностей по производству минеральных удобрений в странах

Каспийского региона и Центральной Азии, превосходящих по выпуску продуктов потребность

внутренних рынков этих стран, увеличит объем предложения экспортных партий в портах

Черного моря.

Прогнозируемое увеличение отгрузок карбамида и других видов удобрений в направлении

грузинских портов ставит новые вызовы перед транспортно-логистической инфраструктурой

Каспийско-Черноморского региона.

Запуск завода "SOCAR Карбамид" в Сумгайыте обеспечит потребности Азербайджана в

карбамиде, а также позволит производителю претендовать на роль одного из ключевых

поставщиков этого продукта в Турцию, Украину и страны Восточной Европы.

Конференция объединит производителей минеральных удобрений из Азербайджана, России,

Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, международные торговые компании и

дистрибьюторов из Турции, Украины и стран Восточной Европы, компании транспортнологистической отрасли.

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