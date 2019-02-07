В Баку соберутся ведущие участники мирового рынка

7 февраля 2019 11:09

В Баку 14-15 марта состоится конференция "Argus Минеральные удобрения 2019. Производство и логистика в Каспийско-Черноморском регионе". Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Argus, передает Day.Az.

Среди тем обсуждения - перспективы завода "SOCAR Карбамид" в Сумгайыте, выход
Азербайджана на международный рынок удобрений, обзор рынков аммиака и карбамида в
регионах Черного и Средиземного морей, премиальные направления экспортных поставок для
производителей удобрений Каспийского региона, потребность в новых перевалочных
мощностях, сельскохозяйственная отрасль Азербайджана и другие.

Как отмечается, ввод в строй новых мощностей по производству минеральных удобрений в странах
Каспийского региона и Центральной Азии, превосходящих по выпуску продуктов потребность
внутренних рынков этих стран, увеличит объем предложения экспортных партий в портах
Черного моря.

Прогнозируемое увеличение отгрузок карбамида и других видов удобрений в направлении
грузинских портов ставит новые вызовы перед транспортно-логистической инфраструктурой
Каспийско-Черноморского региона.

Запуск завода "SOCAR Карбамид" в Сумгайыте обеспечит потребности Азербайджана в
карбамиде, а также позволит производителю претендовать на роль одного из ключевых
поставщиков этого продукта в Турцию, Украину и страны Восточной Европы.

Конференция объединит производителей минеральных удобрений из Азербайджана, России,
Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, международные торговые компании и
дистрибьюторов из Турции, Украины и стран Восточной Европы, компании транспортнологистической отрасли.

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