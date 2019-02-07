Азербайджанских блогеров обяжут платить налоги

Министерство налогов Азербайджана предлагает взимать налоги с доходов от рекламы в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на abc.az.

Как заявил директор управления налогового законодательства департамента налоговой политики министерства налогов Азербайджана Аваз Гулиев, многие "популярные" в социальных сетях люди, получают доход за счет рекламы той или иной продукции, но уклоняются от уплаты налогов.

"Согласно законодательству, такие люди, как и все другие занимающиеся коммерческой деятельностью, в частности получающие прибыль физические и юридические лица должны платить 10% подоходного налога и 18% НДС. Если лицо не зарегистрировано в налоговых органах и получает средства от рекламы в социальной сети методом безналичного расчёта, то банк взимает 18% НДС за данную операцию", - сказал А.Гулиев.

По его словам, если заказчиком рекламы является иностранный гражданин или компания, то местные резиденты также должны выплачивать налоги также в соответствии с азербайджанским налоговым законодательством.