Международные эксперты улучшили прогноз по Азербайджану

Coface, один из мировых лидеров сферы кредитного страхования и управления рисками, улучшила страновую оценку для Азербайджана с "С" до "В". Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается в отчете компании "Основные угрозы для бизнеса в 2019 году. Анализ страновых и отраслевых рисков", более высокие цены на нефть и газ, особенно во второй половине 2018 года, привели к увеличению государственных расходов страны без снижения профицита государственного и текущего счетов.

Эксперты Coface также отмечают достаточно высокий объем резервов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ), который равен 90 процентам ВВП (показатель на первое октября 2018 года).

Говоря об экономических перспективах страны, аналитики компании указывают, что в 2019 году в стране ожидается более высокий экономический рост, а завершение строительства Трансанатолийского газопровода позволит увеличить экспорт газа в Турцию.

"Цены на нефть и газ держатся на достаточно высоком уровне, поэтому, даже несмотря на их волатильность, Coface улучшила страновые оценки ряда государств-экспортеров углеводородов. Так, были улучшены оценки Анголы (до "C"), Азербайджана (до "В"), Канады ("А2"), Объединенных Арабских Эмиратов ("А3"), а также Тринидада и Тобаго ("B")", - говорится в отчете.

Эксперты Coface отмечают, что в 2019 году глобальный деловой климат будут определять две основные тенденции - циклическое замедление роста глобальной экономики и обострение политических разногласий между крупными игроками на международной арене. Сильнее всего пострадает автопром - торговые войны и высокая конкуренция уже сейчас заставляют производителей работать с низкой прибыльностью.

Согласно отчету, текущая обстановка в мировой экономике неоднозначно сказывается на развивающихся рынках. С одной стороны, ослабление темпов роста в Еврозоне (рост ВВП ожидается на уровне 1,6 процента в 2019 по прогнозу Coface) и США (на 2,3 процента) может замедлить рост развивающихся рынков за счет снижения темпов роста объема международной торговли (эксперты Coface ожидают рос торговли всего на 2,3 процента в 2019 году). С другой стороны, замедление американской экономики снижает вероятность повышения процентной ставки ФРС США, что означает уменьшение риска оттока капитала с развивающихся рынков.