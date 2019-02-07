Азербайджан привет важное решение по банковским вкладам - ГОТОВИТСЯ ЗАКОН

Азербайджан продлит еще на один год срок действия закона "О полном страхование вкладов".

Об этом, как передаёт Trend, в четверг сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

По его словам, проект изменений в закон "О полном страховании вкладов" находится на рассмотрении Милли Меджлиса (парламента).

"Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу с четвертого марта 2016 года, и в марте этого года завершается срок действия", - добавил Гасымлы.

Ранее застрахованными считались вклады до 30 тысяч манатов. Единственное условие - процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов. В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15 процентов годовых и в инвалюте выше трёх процентов годовых не подпадают под страхование. Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года.