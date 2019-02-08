В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

Цены на драгоценные металлы в Азербайджане в пятницу изменились разнонаправленно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота восьмого февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 7,523 маната, составив 2225,9715 маната, серебра - на 0,0503, до 26,6587 маната, палладия - на 24,072, до 2362,4985 маната, а унция платины подешевела на 14,365, до 1353,6250.

Название 08.02.2019 07.02.2019 Золото XAU 2225,9715 2215,4485 Серебро XAG 26,6587 26,6084 Платина XPT 1353,6250 1367,99 Палладий XPD 2362,4985 2338,4265

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.