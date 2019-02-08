В Азербайджане подорожали эти драгметаллы
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане в пятницу изменились разнонаправленно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота восьмого февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 7,523 маната, составив 2225,9715 маната, серебра - на 0,0503, до 26,6587 маната, палладия - на 24,072, до 2362,4985 маната, а унция платины подешевела на 14,365, до 1353,6250.
|
Название
|
08.02.2019
|
07.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2225,9715
|
2215,4485
|
Серебро
|
XAG
|
26,6587
|
26,6084
|
Платина
|
XPT
|
1353,6250
|
1367,99
|
Палладий
|
XPD
|
2362,4985
|
2338,4265
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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