В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

8 февраля 2019 09:42

Цены на драгоценные металлы в Азербайджане в пятницу изменились разнонаправленно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота восьмого февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 7,523 маната, составив 2225,9715 маната, серебра - на 0,0503, до 26,6587 маната, палладия - на 24,072, до 2362,4985 маната, а унция платины подешевела на 14,365, до 1353,6250.

Название

08.02.2019

07.02.2019

Золото

XAU

2225,9715

2215,4485

Серебро

XAG

26,6587

26,6084

 

Платина

XPT

1353,6250

1367,99

Палладий

XPD

2362,4985

2338,4265

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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