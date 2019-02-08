В Азербайджане пострадавшим от землетрясений начнут выплачивать компенсации - СРОКИ

Азербайджанская страховая компания AzInsurance начнет осуществлять страховые выплаты пострадавшим от землетрясений со следующей недели.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции председатель правления компании Анар Талыбов .

По словам Талыбова, на сегодняшний день число обращений в компанию уже превысило 70.

"Для оперативного реагирования на месте был создан штаб. В настоящее время ведется оценка ущерба. Страховые выплаты начнутся со следующей недели",- сказал Талыбов.

По предварительным оценкам, по словам Талыбова, минимальная сумма страховых выплат на каждый страховой случай составит примерно 1 - 1,5 тысяч манатов, максимальный - порядка 30 тысячи манатов.

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