В Азербайджане снижаются темпы роста инфляции

В январе 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 1,7 процента по сравнению с первым месяцем прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, передает Day.Az.

Цены на продовольственные товары выросли на 0,7 процента, на непродовольственные - 1,2 процента, а стоимость платных услуг выросла на 3,4 процента.

По сравнению с декабрем 2018 года в январе цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2 процента, в том числе на продовольственные товары - на 0,9 процента, на непродовольственные - 0,2 процента, а стоимость платных услуг снизилась на 0,8 процента.

За месяц подорожали рис, молоко, макаронные изделия, мясная, рыбная и молочная продукции, сливочное и растительное масло, различные фрукты и овощи, грецкие орехи, фундук, сахар и сахарный песок, энергетические и спиртные напитки. Цены на куриное мясо, яйца, копченую и полукопченую колбасу, апельсины, морковь, каштан, наоборот, снизились.

В январе из непродовольственных товаров подорожали одежда, обувь, ткани, ковры и другие напольные покрытия, мебель, домашняя утварь, легковые автомобили и запчасти к ним, велосипеды, стиральные машины, холодильники, телевизоры, планшеты, канцелярские товары, кирпичи, краски, строительные материалы. В числе подешевевших товаров - газовые плиты и мобильные телефоны.

Из услуг в прошлом месяце повысились цены на ремонт автомобилей, услуги отелей и гостиниц, туры внутри страны, снизились - цены на международные пассажироперевозки железнодорожным и воздушным транспортом. Цены на другие услуги не претерпели серьезных изменений.