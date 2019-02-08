Иран планирует увеличить торговлю с Азербайджаном
Иран планирует довести торговый оборот с Азербайджаном до 5 миллиардов долларов.
Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Иранский дипломат сказал, что в этом направлении основное внимание уделяется торговле, осуществляемой посредством таможни.
Посол добавил, что Иран и Азербайджан сотрудничают в нефтегазовой сфере и сфере электроэнергии.
Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2018 году составил 446,03 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 31,23 миллиона долларов. По сравнению с предшествовавшим годом, товарооборот между странами и экспорт азербайджанской продукции в Иран вырос почти вдвое.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!