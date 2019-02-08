Иран планирует увеличить торговлю с Азербайджаном

Иран планирует довести торговый оборот с Азербайджаном до 5 миллиардов долларов.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Иранский дипломат сказал, что в этом направлении основное внимание уделяется торговле, осуществляемой посредством таможни.

Посол добавил, что Иран и Азербайджан сотрудничают в нефтегазовой сфере и сфере электроэнергии.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в 2018 году составил 446,03 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 31,23 миллиона долларов. По сравнению с предшествовавшим годом, товарооборот между странами и экспорт азербайджанской продукции в Иран вырос почти вдвое.