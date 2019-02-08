Азербайджан и Россию свяжет новый мост - ФОТО

Строительство автомобильного моста через реку Самур на азербайджано-российской границе завершится в ноябре 2019 года. Об этом было отмечено в пятницу в ходе ознакомления азербайджанской и российской делегаций с ходом строительства моста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, министр экономического развития России Максим Орешкин.

Стоимость строительных работ составляет 36,5 миллиона манатов. Строительство моста осуществляется на средства российской и азербайджанской сторон.

Отметим, что межправительственное соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Самур было подписано 13 сентября 2013 года. Новый мост заменит построенный в 1957 году мост. Длина моста составляет 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Мост будет состоять из пяти пролетов и двух полос. Также на мосту планируется строительство закрытой пешеходной полосы шириной 3,75 метра.