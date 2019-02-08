Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 11 февраля проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу ЦБА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,26-9,24 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.